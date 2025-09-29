Angri, impatto mortale sulla Nazionale: centauro di 20 anni perde la vita

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Drammatico incidente nella notte ad Angri. Intorno all’1, lungo la statale nazionale, si è verificato un violento impatto tra una moto e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, appena ventenne, che purtroppo ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La comunità di Angri si è svegliata sconvolta dalla notizia, stretta attorno al dolore della famiglia del giovane.