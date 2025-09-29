Boscoreale, lite in tabaccheria degenera: 60enne in prognosi riservata, arrestato 37enne

Una banale discussione in tabaccheria si è trasformata in violenta aggressione. È accaduto ieri sera a Boscoreale, in via Passanti Flocco, dove un 37enne di Pompei ha colpito con calci e pugni un uomo di 60 anni, riducendolo in gravi condizioni.

La vittima, soccorsa e trasportata all’ospedale del Mare di Napoli, è ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 37enne avrebbe atteso il sessantenne all’uscita della tabaccheria per poi aggredirlo brutalmente.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i militari della stazione di Boscoreale hanno rapidamente identificato l’aggressore. Raggiunto presso la sua abitazione, è stato arrestato per lesioni aggravate e condotto in carcere, in attesa di giudizio.