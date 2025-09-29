Capaccio Paestum, 27enne trovato morto nella piscina di un hotel: disposta l’autopsia

Il ragazzo era nudo in acqua, mentre nelle vicinanze sono stati trovati una giovane con ferite al volto e un altro ragazzo con un lieve taglio sotto l’occhio.

Il corpo senza vita di un giovane ucraino di 27 anni, dipendente di un albergo, è stato rinvenuto questa mattina all’interno della piscina della struttura ricettiva in località Laura, a Capaccio Paestum. A fare la scoperta sono stati alcuni colleghi: il ragazzo era nudo in acqua, mentre nelle vicinanze sono stati trovati una giovane con ferite al volto e un altro ragazzo con un lieve taglio sotto l’occhio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Al momento non viene esclusa alcuna pista. La salma è stata posta sotto sequestro e la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.