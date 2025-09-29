Nocera Inferiore, movida si tinge di violenza: 7 giovani a processo per rissa in strada

Durante l’alterco, secondo le ricostruzioni, sono volati pugni e aggressioni tra gruppi di giovani.

Una serata di movida nel centro di Nocera Inferiore è degenerata in rissa. Sette giovani tra i 18 e i 23 anni sono stati rinviati a giudizio con giudizio immediato dopo una violenta lite scoppiata per le vie cittadine.

Durante l’alterco, secondo le ricostruzioni, sono volati pugni e aggressioni tra gruppi di giovani. Le indagini, condotte tra testimonianze e analisi di filmati raccolti sul posto, hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili.

Il procedimento è stato accolto dal Tribunale che ha disposto il processo per i sette imputati.