Proiettile consegnato a don Patriciello durante la messa: fermato 75enne legato alla camorra

Momenti di tensione ieri mattina nella chiesa di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano. Durante la celebrazione domenicale, don Maurizio Patriciello – da anni in prima linea contro la camorra e i roghi di rifiuti nella Terra dei fuochi – si è visto recapitare una busta contenente un proiettile calibro 9×21.

A consegnargliela è stato un uomo di 75 anni, già noto alle forze dell’ordine e suocero di un boss del clan Ciccarelli, immediatamente bloccato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia dei Carabinieri. Lo stesso soggetto, nel giugno 2024, era stato fermato nella stessa parrocchia con un coltello nascosto nei pantaloni.

L’episodio arriva a poche ore dalla “stesa” avvenuta sabato sera tra le strade del rione, teatro di colpi d’arma da fuoco esplosi da scooter in corsa. Un segnale inquietante in un quartiere da tempo sotto la pressione delle organizzazioni criminali, ma anche al centro di un piano di recupero coordinato dal governo.

La vicenda ha scatenato una valanga di reazioni istituzionali e politiche. Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, fino ai ministri e ai leader di maggioranza e opposizione, unanime la condanna per il “gesto vigliacco” e la solidarietà al parroco simbolo della lotta alla criminalità. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto l’inasprimento delle misure di sicurezza a tutela del sacerdote e visiterà a breve Caivano. Domani la questione sarà all’ordine del giorno del Comitato provinciale per la sicurezza.