Incidente mortale sull’A2, muore 54enne di San Cipriano Picentino

Tragedia nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, dove Giovanni Spera, 54 anni, originario di San Cipriano Picentino, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 14 l’uomo – solo alla guida della sua Fiat Panda – avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’impatto è stato violentissimo: l’automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, come riportato da “SalernoToday“.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del VOPI e l’automedica di Battipaglia, insieme ai vigili del fuoco, alla Polizia Stradale di Eboli e ai tecnici Anas. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Battipaglia, il 54enne è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.

Indagini in corso per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

A San Cipriano Picentino, la notizia della morte di Giovanni Spera ha scosso profondamente la comunità. L’amministrazione comunale ha annunciato l’annullamento del concerto gospel previsto per questa sera, in segno di lutto.