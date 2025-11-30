Roma-Napoli 0-1: Neres decide il big match dell’Olimpico, azzurri in vetta

Il Napoli sbanca l’Olimpico e porta a casa una vittoria pesantissima nello scontro diretto di alta classifica contro la Roma. A decidere il match è il gol di David Neres, al 35’, su un contropiede fulmineo orchestrato da Hojlund. Per la squadra di Conte una prova di forza impressionante, con dominio a lungo evidente e diverse occasioni per chiudere la partita. La Roma, invece, paga un primo tempo troppo passivo e prova a reagire solo nella ripresa, sfiorando il pari nel finale con Baldanzi.

Primo tempo: dominio Napoli e gol di Neres

Il Napoli parte fortissimo e già nei primi minuti mette sotto pressione la Roma. Al 9’ Svilar è decisivo due volte, prima su Lang e poi su Hojlund, evitando il vantaggio ospite. Gli azzurri continuano a spingere e sfiorano ancora il gol con Di Lorenzo al 17’ e con un tiro-cross insidioso di Lang al 26’.

Il vantaggio arriva al 35’: Hojlund parte in progressione devastante, serve Neres che, solo davanti a Svilar, non sbaglia. Napoli meritatamente avanti. La Roma prova a rispondere con Ferguson (32’ e 29’), ma senza trovare la porta.

Ripresa: Roma più viva, ma il Napoli regge e sfiora il raddoppio

Gasperini cambia subito inserendo Baldanzi. Ma è ancora il Napoli a creare le occasioni migliori: Politano al 75’ impegna Svilar, bravissimo a tenere in partita i suoi.

La Roma cresce con l’ingresso di Dybala e prova a prendere campo, ma fatica a trovare spazi nella difesa di Conte. L’unico vero squillo arriva al 77’, quando Pellegrini sfiora l’incrocio con un destro dalla distanza.

Il finale: assalto giallorosso e miracolo Milinkovic-Savic al 91’

Nel recupero la Roma si gioca il tutto per tutto. Al 91’ l’occasione più grande: Baldanzi riceve in area, si libera del marcatore e calcia di destro. Milinkovic-Savic compie un intervento decisivo, negando un pareggio ormai quasi fatto.

Il Napoli resiste negli ultimi minuti e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa al vertice.