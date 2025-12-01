Angri. Forza Italia si consolida con due nuovi ingressi

Sabina Esposito e Antonio Annarumma entrano nel gruppo cittadino, ampliando competenze e prospettive per la crescita amministrativa.

Forza Italia cresce con nuovi innesti significativi

Forza Italia continua a consolidare accrescendo la propria presenza ad Angri con l’ingresso di due nuove figure, destinate a potenziare settori strategici dell’attività politica del partito azzurro.

L’avvocato Sabina Esposito, chiamata a guidare il Dipartimento Servizi Sociali, metterà a disposizione esperienza e capacità di proposta in un ambito decisivo per il benessere della comunità. La sua presenza rappresenta un passo importante per rafforzare progettualità, ascolto e sostegno alle fasce più fragili.

Un contributo giovane per la crescita del territorio

Accanto a lei entra nel gruppo anche l’ingegnere Antonio Annarumma, già impegnato in percorsi amministrativi e attento alle dinamiche della partecipazione giovanile. La sua adesione segna un investimento sulle nuove generazioni e sulla necessità di costruire una classe dirigente preparata e radicata nel territorio. Per il coordinamento cittadino, si tratta di un ampliamento di prospettive che punta a strutturare un partito capace di affrontare le sfide future con competenza e visione.

La dichiarazione del coordinatore cittadino

«Questi ingressi rappresentano un arricchimento reale per la nostra comunità politica – spiega il coordinatore cittadino Ciro Calabrese – perché uniscono esperienza, impegno e capacità di coinvolgere il territorio, contribuendo a costruire un progetto serio e duraturo per Angri.»

