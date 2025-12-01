Angri: il consenso di Giuseppe Iozzino apre al “Campo Largo” (video)

La crescita del consenso attorno a Giuseppe Iozzino rilancia il dibattito sul candidato sindaco per le amministrative 2026, con l’appello all’unità del “Campo Largo”.
Il risultato elettorale e la nuova fase politica
Angri. Il risultato ottenuto da Giuseppe Iozzino del Movimento 5 Stelle, alle ultime regionali, dove è risultato il più votato nella sua città, apre una nuova fase nel panorama politico angrese. La crescita del suo consenso sta aggregando attorno a lui un’area politica più ampia, capace di coinvolgere anche le forze del campo largo che ambiscono a proporsi come reale alternativa all’amministrazione uscente.
Il confronto interno verso le amministrative 2026
Proprio partendo da quell’esito elettorale, si apre nel centrosinistra il confronto sul profilo che dovrà guidare la coalizione alle amministrative della primavera 2026. In questo scenario Iozzino richiama tutte le componenti alla coesione, considerandola un passaggio fondamentale per dare vita a un progetto politico credibile e condiviso, capace di guardare oltre gli equilibri del presente.
