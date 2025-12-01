Angri: il consenso di Giuseppe Iozzino apre al “Campo Largo” (video)

Angri. Dopo il risultato alle regionali, Iozzino riapre il dialogo nel centrosinistra verso il 2026 chiedendo compattezza e un progetto unitario.

Da
Luciano Verdoliva
-

La crescita del consenso attorno a Giuseppe Iozzino rilancia il dibattito sul candidato sindaco per le amministrative 2026, con l’appello all’unità del “Campo Largo”.

Il risultato elettorale e la nuova fase politica

Angri. Il risultato ottenuto da Giuseppe Iozzino del Movimento 5 Stelle, alle ultime regionali, dove è risultato il più votato nella sua città, apre una nuova fase nel panorama politico angrese. La crescita del suo consenso sta aggregando attorno a lui un’area politica più ampia, capace di coinvolgere anche le forze del campo largo che ambiscono a proporsi come reale alternativa all’amministrazione uscente.

Il confronto interno verso le amministrative 2026

Proprio partendo da quell’esito elettorale, si apre nel centrosinistra il confronto sul profilo che dovrà guidare la coalizione alle amministrative della primavera 2026. In questo scenario Iozzino richiama tutte le componenti alla coesione, considerandola un passaggio fondamentale per dare vita a un progetto politico credibile e condiviso, capace di guardare oltre gli equilibri del presente.

Festa dell’Albero e MoniSarno ad Angri unisce scuola e territorio (video)

Luciano Verdoliva

Laureato in Materie Letterarie ma non ha mai esercitato la docenza. Costantemente narratore di fatti dal 1990 è giornalista pubblicista per necessità. Uno dei suoi modelli: Goffredo Parise. Prossimo al pensionamento.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore