Cava, Angri e Pagani verso il voto 2026: si apre la partita dei sindaci

Tra poco più di sei mesi diversi comuni della provincia di Salerno si preparano a un appuntamento elettorale decisivo. Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani torneranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale, aprendo una fase politica particolarmente interessante nell’area nord del territorio.

A Cava de’ Tirreni e ad Angri pesa l’incognita del terzo mandato: gli attuali sindaci, Vincenzo Servalli e Cosimo Ferraioli, non potranno ricandidarsi. Diversa la situazione a Pagani, dove Lello De Prisco avrà invece la possibilità di correre nuovamente.

La tornata amministrativa del 2026 potrebbe però arricchirsi di un ulteriore, clamoroso scenario. Continuano infatti a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile passo indietro anticipato del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Un eventuale addio aprirebbe la strada al ritorno sulla scena amministrativa dell’ex presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sia come candidato alla guida del Comune che della Provincia.

Uno scenario tutto da verificare, ma che già alimenta dibattito politico e curiosità tra gli addetti ai lavori.