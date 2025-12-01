Corbara si prepara al Natale: il 6 dicembre l’accensione dell’Albero in piazza

L’Associazione “Comitato Feste Corbara” ha annunciato il primo appuntamento del calendario natalizio 2025, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e l’intera comunità.

Il 6 dicembre l’accensione dell’Albero di Natale

Il primo evento è in programma sabato 6 dicembre, alle ore 18, in piazza Sala Giovanni Paolo II, dove si terrà la tradizionale accensione dell’Albero di Natale.

Un momento molto atteso dai cittadini, che darà il via ufficiale alle iniziative festive.

Protagonisti saranno anche i bambini del catechismo, che parteciperanno alla cerimonia rendendo ancora più speciale l’avvio del periodo natalizio.

Una comunità che si ritrova

L’associazione, tramite i propri canali ufficiali, ha invitato tutti a partecipare:

«Vi aspettiamo per accendere insieme la luce del Natale!»

L’evento rappresenta solo il primo tassello di un programma ricco di appuntamenti che accompagneranno Corbara per tutto il mese di dicembre.