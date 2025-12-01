Liste d’attesa, l’Asl Salerno stanzia 200mila euro: nuovo piano per potenziare visite ed esami

L’Asl di Salerno accelera sul fronte delle liste d’attesa. Con una delibera firmata nei giorni scorsi, il direttore generale Gennaro Sosto ha approvato il nuovo Piano Operativo Aziendale, che modifica e integra quello varato lo scorso luglio. L’obiettivo è chiaro: aumentare il numero delle prestazioni erogate e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami, una delle criticità più sentite dagli utenti.
Lo stanziamento da 200mila euro
La principale novità riguarda la disponibilità economica. L’azienda sanitaria ha messo a bilancio 200.000 euro destinati esclusivamente a sostenere le attività straordinarie necessarie per far funzionare le strutture anche oltre l’orario ordinario.
Risorse pensate per coprire le prestazioni aggiuntive del personale non medico:
- infermieri
- tecnici di laboratorio
- operatori socio-sanitari
- personale amministrativo, in particolare quello impegnato nei servizi CUP
Si tratta del personale “di supporto” indispensabile per mantenere operativi ambulatori, diagnostica e servizi di prenotazione quando vengono attivate sedute extra.
Doppio canale di finanziamento
Il provvedimento si affianca al fondo nazionale previsto dall’articolo 43 dell’Accordo Collettivo per i medici specialisti, dal quale saranno retribuite le ore aggiuntive dei dirigenti sanitari.
I 200mila euro stanziati dall’Asl, invece, copriranno esclusivamente le attività straordinarie del comparto e dell’area amministrativa.
Ambito territoriale
Il piano riguarda l’intero territorio provinciale:
i Distretti Sanitari da Nocera Inferiore a Sapri,
e i Presidi Ospedalieri della rete salernitana.
L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare il volume delle prestazioni e migliorare l’accessibilità ai servizi, rendendo più efficiente la macchina organizzativa.