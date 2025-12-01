Liste d’attesa, l’Asl Salerno stanzia 200mila euro: nuovo piano per potenziare visite ed esami

L’obiettivo è chiaro: aumentare il numero delle prestazioni erogate e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami, una delle criticità più sentite dagli utenti.

Da
Redazione
-

L’Asl di Salerno accelera sul fronte delle liste d’attesa. Con una delibera firmata nei giorni scorsi, il direttore generale Gennaro Sosto ha approvato il nuovo Piano Operativo Aziendale, che modifica e integra quello varato lo scorso luglio. L’obiettivo è chiaro: aumentare il numero delle prestazioni erogate e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami, una delle criticità più sentite dagli utenti.

Lo stanziamento da 200mila euro

La principale novità riguarda la disponibilità economica. L’azienda sanitaria ha messo a bilancio 200.000 euro destinati esclusivamente a sostenere le attività straordinarie necessarie per far funzionare le strutture anche oltre l’orario ordinario.

Risorse pensate per coprire le prestazioni aggiuntive del personale non medico:

  • infermieri
  • tecnici di laboratorio
  • operatori socio-sanitari
  • personale amministrativo, in particolare quello impegnato nei servizi CUP

Si tratta del personale “di supporto” indispensabile per mantenere operativi ambulatori, diagnostica e servizi di prenotazione quando vengono attivate sedute extra.

Doppio canale di finanziamento

Il provvedimento si affianca al fondo nazionale previsto dall’articolo 43 dell’Accordo Collettivo per i medici specialisti, dal quale saranno retribuite le ore aggiuntive dei dirigenti sanitari.

I 200mila euro stanziati dall’Asl, invece, copriranno esclusivamente le attività straordinarie del comparto e dell’area amministrativa.

Ambito territoriale

Il piano riguarda l’intero territorio provinciale:

i Distretti Sanitari da Nocera Inferiore a Sapri,

e i Presidi Ospedalieri della rete salernitana.

L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare il volume delle prestazioni e migliorare l’accessibilità ai servizi, rendendo più efficiente la macchina organizzativa.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore