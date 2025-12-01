Polizia di Stato, l’app YouPol sale a bordo: la sicurezza ferroviaria diventa smart

Milioni di viaggiatori sui treni italiani possono contare, da oggi, su un alleato digitale in più. L’app YouPol, sviluppata dalla Polizia di Stato, amplia ufficialmente il proprio raggio d’azione estendendo le sue funzionalità dedicate alla sicurezza anche ai passeggeri ferroviari e alle persone presenti nelle stazioni.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno inviare in pochi secondi segnalazioni geolocalizzate relative a situazioni di pericolo, criticità o comportamenti sospetti osservati a bordo dei treni o nelle aree di stazione.

Foto, video brevi e messaggi testuali – trasmessi attraverso un sistema di geolocalizzazione integrata – raggiungono direttamente le sale operative della Polizia Ferroviaria e le Questure, consentendo alle forze dell’ordine di valutare rapidamente l’allarme e di attivare un intervento mirato e tempestivo.

La piattaforma non si pone come alternativa al Numero Unico di Emergenza 112, che resta il canale prioritario per le urgenze, ma rappresenta un touchpoint digitale intelligente, rapido e inclusivo, pensato per favorire il contatto diretto tra cittadini e istituzioni attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

I numeri confermano l’impatto della tecnologia sul sistema di sicurezza partecipata: da dicembre 2024 ad oggi, l’app ha raccolto:

46.877 richieste di aiuto generiche

24.962 segnalazioni legate a sostanze stupefacenti

3.357 denunce per episodi di violenza domestica

3.648 episodi riconducibili al bullismo

A livello geografico, la maggior parte dei report proviene dalle regioni del Nord e del Sud Italia, a testimonianza di un utilizzo diffuso lungo l’intero territorio nazionale.

Interessante anche il profilo anagrafico degli utilizzatori: il target più attivo è quello tra i 51 e i 60 anni, con circa 100.000 utenti registrati. Seguono i giovani tra i 18 e i 30 anni (circa 20.000) e i minorenni (circa 5.000).

L’app è inoltre un efficace strumento di segnalazione anonima: la media mensile si attesta su 5.650 report, fondamentali per le attività di prevenzione, monitoraggio, controllo e contrasto al crimine sul campo.

Da sempre impegnata nel rafforzamento della sicurezza in ambito ferroviario, la Polizia di Stato potenzia ulteriormente con YouPol la propria capacità di ascolto e intervento, offrendo un canale accessibile anche a persone non udenti e cittadini stranieri, grazie a un linguaggio immediato e un design digitale inclusivo.

Con questa evoluzione, YouPol conferma la sua mission: rendere ogni cittadino parte attiva della sicurezza quotidiana, consolidando la presenza digitale della Polizia di Stato al servizio della mobilità e della prevenzione, con un messaggio chiaro che resta al centro del progetto istituzionale: #essercisempre.