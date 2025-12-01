Poste Italiane in tilt: disservizi su app e sito segnalati da tutta Italia

Mattinata complicata per gli utenti di Poste Italiane, alle prese con numerosi malfunzionamenti dei servizi digitali. Il portale di monitoraggio DownDetector ha registrato un picco di segnalazioni a partire dalle 8:40, superando quota mille in poche ore.

I problemi segnalati

Le difficoltà riguardano soprattutto l’app mobile, che per molti risulta inaccessibile: impossibile effettuare l’accesso e utilizzare servizi fondamentali come BancoPosta, Postepay e operazioni postali digitali. Disservizi sono stati riscontrati anche sul sito web.

Le segnalazioni arrivano da tutto il Paese, con una maggiore concentrazione nelle grandi città: Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Venezia e Perugia.

Cause ancora da chiarire

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Poste Italiane né di PosteMobile. Resta quindi incerta la natura del guasto: potrebbe trattarsi di un problema momentaneo ai server o di un malfunzionamento più ampio.

Non è la prima volta

L’ultimo blackout dei servizi risale alla fine di ottobre, quando un’interruzione fu collegata a un problema dell’infrastruttura Azure. Negli ultimi mesi, Poste ha inoltre unificato i diversi servizi digitali in un’unica super app, rendendo l’ecosistema più complesso e potenzialmente più vulnerabile ai disservizi.