Ravello, torna “Concerti d’Inverno”: Ranieri inaugura la stagione. Debutta anche la rassegna “Cinema Ravello”

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 29 dicembre: protagonista assoluto sarà Massimo Ranieri, che torna a Ravello con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.

Due grandi eventi all’Auditorium Oscar Niemeyer e una nuova rassegna cinematografica: così Ravello si prepara alle festività con il ritorno di “Ravello Concerti d’Inverno”, il cartellone promosso dalla Fondazione Ravello per accompagnare residenti e visitatori da Natale fino alla fine di febbraio. Un programma pensato per valorizzare la “Città della Musica” anche nei mesi di bassa stagione, con un’offerta culturale che unisce spettacolo dal vivo e cinema.

Massimo Ranieri inaugura la stagione

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 29 dicembre: protagonista assoluto sarà Massimo Ranieri, che torna a Ravello con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Un viaggio tra musica, teatro, ricordi e grandi successi, ispirato all’omonimo programma televisivo dedicato al varietà.

Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica di Benevento

Il 1° gennaio 2026, alle 18, si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno. A dirigere l’Orchestra Filarmonica di Benevento sarà il maestro Jordi Bernàcer, figura di spicco nei principali teatri europei. Ad accompagnarlo due voci d’eccezione:

Maria Kokareva, soprano

Amartuvshin Enkhbat, baritono verdiano tra i più apprezzati a livello internazionale

Un appuntamento tra i più amati dal pubblico ravellese.

Nasce “Cinema Ravello”: film per tutto l’inverno

Accanto alla programmazione musicale, la Fondazione inaugura la nuova rassegna “Cinema Ravello”, realizzata in collaborazione con il Comune e con la curatela di Cineventi. In calendario i film più significativi della stagione cinematografica 2024-2025, proposti da dicembre a fine inverno all’Auditorium Niemeyer.

Una città che investe nella cultura

Con questo cartellone, la Fondazione Ravello – presieduta da Alessio Vlad – conferma il proprio impegno nella promozione culturale della Costiera Amalfitana, utilizzando gli spazi dell’Auditorium come luogo aperto a linguaggi artistici diversi ma complementari.

Dal 2002, anno della sua istituzione, la Fondazione lavora per rendere Ravello un punto di riferimento culturale internazionale, anche oltre la stagione estiva.