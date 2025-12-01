Sant’Antonio Abate. Al via i lavori di riqualificazione alla De Curtis: la scuola cambia volto

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo De Curtis di Sant’Antonio Abate, un intervento molto atteso che restituirà alla comunità scolastica un edificio più sicuro, funzionale e accogliente. Le attività preliminari sono già quasi concluse e l’area sta per trasformarsi in un vero e proprio cantiere operativo.

Il progetto prevede una serie di opere mirate a risolvere criticità storiche dell’edificio, a cominciare dalla completa impermeabilizzazione della copertura per eliminare definitivamente le infiltrazioni d’acqua. Saranno inoltre ripristinati gli elementi strutturali danneggiati, con interventi su travi, pilastri e punti ammalorati, mentre le facciate esterne verranno riqualificate e riportate al loro originario decoro.

Grande attenzione è stata posta anche al tema dell’accessibilità: sono previsti il rifacimento della scala principale, il miglioramento delle rampe e una nuova organizzazione degli ingressi per agevolare gli studenti con disabilità. All’esterno saranno installate nuove pensiline e verranno sostituiti i cancelli carrabili, così da garantire maggiore sicurezza nei momenti di entrata e uscita.

L’intervento è stato affidato alla ditta Edil Mediterranea, che curerà l’opera mantenendo armonia tra edificio e contesto urbano, con particolare sensibilità verso le esigenze dei più piccoli.

«La nostra De Curtis sarà finalmente più sicura e moderna, con facciate rinnovate e una copertura completamente impermeabilizzata» ha dichiarato la sindaca Ilaria Abagnale. «Siamo impazienti di mostrare il risultato finale alle famiglie: sarà un traguardo frutto del lavoro degli operai e della cura che dedichiamo ogni giorno ai nostri bambini».