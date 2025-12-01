Sapri, 75enne colto da malore salvato in extremis: decisivo l’allarme del vicino

Dramma sfiorato questa mattina a Sapri, dove un uomo di 75 anni, che vive da solo, è stato colpito da un malore improvviso. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal fatto che l’anziano non rispondesse da ore alle chiamate.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. I soccorritori, entrati nell’abitazione attraverso una finestra, sono riusciti a raggiungere l’uomo e a prestargli le prime cure, salvandolo in extremis.

Il 75enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sapri. Grazie all’attenzione del vicino e al rapido intervento delle squadre di soccorso, la vicenda si è conclusa con un lieto fine.