Sarno lavori in corso per il ripristino delle strade urbane

Coordinamento tra Comune, Gori ed Enel per completare le arterie coinvolte dai sottoservizi e migliorare sicurezza e decoro urbano.

Il Comune di Sarno accelera sul rifacimento del manto stradale, operando in sinergia con Gori ed Enel per completare le arterie urbane.

Salerno, agro nocerino sarnese, Sarno, sestante.tv, 2025, Francesco Squillante, viabilità, ripristino strade, lavori pubblici, sotto servizi, sicurezza urbana, Comune

Un piano di interventi diffuso

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di ripristino e rifacimento del manto stradale nelle zone di Sarno interessate, negli ultimi anni, dai lavori di potenziamento della rete fognaria ed elettrica. L’Amministrazione del sindaco Francesco Squillante ha avviato un programma organico che punta a ricucire la trama viaria cittadina dopo gli scavi necessari ai sottoservizi.

Lavoro di squadra istituzionale

Il piano nasce da una sinergia stretta tra il Comune, Gori, Enel Distribuzione e gli uffici tecnici, che hanno condiviso un calendario di interventi finalizzato a garantire un ripristino uniforme e di qualità. Un coordinamento che permette di intervenire in modo efficace sulle strade più sollecitate dagli ultimi cantieri.

Le aree attualmente interessate

In questa fase operativa, i lavori stanno coinvolgendo Via Sant’Eramo, Via Fiorentini, Via Pioppazze, l’area del Campo Sportivo “Felice Squitieri” e Piazza Garibaldi, punti nevralgici della mobilità cittadina. Gli interventi prevedono la sistemazione del manto stradale, la correzione delle deformazioni causate dagli scavi e la posa di nuovi strati bituminosi.

Un programma in continua evoluzione

Il percorso non si esaurisce con la tranche attuale. L’Amministrazione ha già programmato ulteriori ripristini sulle strade interessate dai lavori dei sottoservizi, con l’obiettivo di completare l’intera rete urbana. L’intento è garantire sicurezza alla circolazione, ridurre i disagi e restituire decoro alle arterie cittadine.

La visione dell’Amministrazione

«La manutenzione stradale non è un intervento isolato, ma un percorso strutturato che dà ordine agli scavi dei sottoservizi e restituisce qualità urbana», sottolinea il sindaco Francesco Squillante. «Stiamo lavorando per rendere la città più sicura, più decorosa e più funzionale, affrontando un tema che per anni aveva generato criticità diffuse.»

Verso una mobilità più sicura

Il programma di ripristino segna dunque una fase significativa per la città, che vede progressivamente ricucirsi la sua viabilità. Una manutenzione costante che rappresenta un investimento strategico sulla vivibilità quotidiana e sulla sicurezza dei cittadini.

Angri, Raiola rilancia il tema del sistema pensionistico italiano (video)