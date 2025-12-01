Scafati, grande partecipazione per la presentazione del Calendario 2026 di Santa Maria delle Vergini

Grande la partecipazione dei fedeli e dei cittadini, che hanno vissuto un momento di comunità all’insegna della memoria, dell’identità e della tradizione religiosa.

Si è svolta domenica 30 novembre, negli spazi della parrocchia della Chiesa Madre “Santa Maria delle Vergini” in piazza Vittorio Veneto, la presentazione ufficiale del Calendario di Santa Maria delle Vergini 2026, accompagnata dall’apertura della mostra fotografica dedicata alla festa patronale e alla storia di devozione della città.

Il calendario, arricchito da immagini suggestive e dai principali appuntamenti del 2026, è stato accolto con entusiasmo dalla comunità. L’opera è frutto del lavoro di un team locale composto dai fotografi Alessandro Ragozzino, Arcadio Teodosio, Anna Vuolo, con la grafica di Salvatore Prinza e i testi di don Gennaro Romano.

Contestualmente, è stata inaugurata la mostra fotografica, aperta al pubblico e visitabile fino al 25 dicembre 2025, che offre un percorso visivo tra i momenti più significativi della festa patronale e del profondo legame tra Scafati e la sua Patrona.

