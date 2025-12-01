Scambio elettorale politico-mafioso a Capaccio Paestum: Cassazione respinge un ricorso di Alfieri

Nuovo capitolo nell’inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso alle Amministrative 2019 di Capaccio Paestum. La Corte di Cassazione ha respinto il primo ricorso presentato dai legali di Franco Alfieri – gli avvocati Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro – confermando l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva mantenuto per l’ex sindaco e attuale presidente della Provincia di Salerno la misura degli arresti domiciliari.

La difesa aveva contestato sia la qualificazione giuridica del reato, chiedendone la derubricazione, sia la sussistenza delle esigenze cautelari. La quinta Sezione penale della Suprema Corte, però, ha ritenuto che il “patto” contestato nel 2019 rientri pienamente nello schema dello scambio elettorale politico-mafioso: la candidatura di Stefania Nobili, all’epoca moglie del pregiudicato Roberto Squecco, sarebbe stata sostenuta – secondo gli inquirenti – in cambio della promessa di non procedere all’abbattimento del lido Kennedy, stabilimento balneare di proprietà della famiglia Squecco.

Accolto il secondo ricorso

La Cassazione ha invece accolto il secondo ricorso della difesa, fondato sul mutato contesto politico-amministrativo rispetto al momento in cui il Riesame aveva emesso l’ordinanza ora annullata. La prima Sezione ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale della Libertà di Salerno, che dovrà rivalutare le esigenze cautelari alla luce delle nuove motivazioni.

Nel frattempo, Alfieri resta ai domiciliari fino alla nuova decisione del Riesame.

Gli altri indagati

All’inizio di novembre la Procura di Salerno (sostituti procuratori Elena Guarino e Carlo Rinaldi) ha notificato l’avviso di conclusione indagini a nove indagati. Nel fascicolo compaiono, oltre ad Alfieri, Squecco e Nobili:

Antonio Bernardi, agente di Polizia Locale

Michele Pecora, addetto al cimitero

Il cosiddetto “gruppo di Baronissi”: Domenico De Cesare, Vincenzo De Cesare, Angelo Genovese e Antonio Cosentino

Le accuse, a vario titolo, sono scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso, oltre a detenzione, porto e cessione di armi.

Situazione delle misure cautelari

In carcere: Genovese

Ai domiciliari: Alfieri, Squecco, Bernardi, Pecora, Cosentino e Domenico De Cesare

Obbligo di dimora: Vincenzo De Cesare

A piede libero: Stefania Nobili