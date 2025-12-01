Sole 365, nuove assunzioni e stage in Campania: tutti i profili ricercati e come candidarsi

I profili ricercati comprendono addetti ai reparti ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e sala, oltre a cassieri e addetti alle casse automatiche.

La crescita di Sole 365 prosegue con un nuovo piano di assunzioni legato alle prossime aperture in Campania. Oltre ai due supermercati che inaugureranno a Napoli il 3 dicembre 2025, in Calata Ponte di Casanova e nel quartiere Barra (Traversa VI Via Villa Bisignano), la catena sta ampliando il proprio organico in numerosi punti vendita della regione.

Le selezioni attualmente in corso riguardano le province di Napoli, Benevento e Salerno e interessano diversi reparti dei supermercati. I profili ricercati comprendono addetti ai reparti ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e sala, oltre a cassieri e addetti alle casse automatiche. Sono inoltre aperte posizioni per addetti al rifornimento e alla gestione delle scorte, supervisori, referenti dell’area vendite, sommelier, cuochi e personale di cucina.

Parallelamente alle assunzioni nei punti vendita, Sole 365 è alla ricerca di personale anche per la sede centrale del gruppo. Tra le figure richieste figurano architetti e progettisti, tecnici, impiegati amministrativi e addetti alle funzioni di back-office.

Una delle principali novità riguarda l’avvio di percorsi formativi rivolti a giovani senza esperienza. La catena ha infatti previsto l’attivazione di stage nei punti vendita di Nola, Sarno e Scafati, con l’obiettivo di formare nuovi addetti da inserire successivamente nei reparti.

Come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni aperte e inviare la candidatura, è possibile accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Sole 365, dove sono disponibili gli annunci aggiornati e il form per l’invio del curriculum.