Tentato assalto al bancomat della Banca Campania Centro: ladri in fuga lasciando il furgone rubato

Colpo fallito questa notte in via Silvio Baratta, a Salerno. Solo il rapido intervento della vigilanza privata e dei Carabinieri ha impedito che il tentativo di scardinare la cassa automatica della Banca Campania Centro andasse a segno.

Il tentato furto

Secondo una prima ricostruzione, almeno due malviventi avrebbero utilizzato un furgone rubato poco prima come ariete, scaraventandolo in retromarcia contro la vetrata dell’istituto di credito per aprirsi un varco.

Una volta all’interno, hanno cercato di strappare via il bancomat legandolo con una cinghia e tirandolo con il mezzo.

Il piano, però, non è riuscito: l’arrivo immediato delle pattuglie li ha costretti alla fuga. I ladri hanno abbandonato sul posto il furgone utilizzato per l’assalto e sono scappati a bordo di un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno ora eseguendo i rilievi sul furgone e acquisendo le immagini delle telecamere della zona per risalire ai responsabili.

Un precedente nel 2021

Non è la prima volta che la filiale finisce nel mirino: nel 2021 una banda riuscì a penetrare nel caveau, portando via circa 140mila euro e diversi preziosi custoditi nelle cassette di sicurezza, tra cui anche l’oro di San Rocco.