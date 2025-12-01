Vico Equense accende “L’Incanto del Natale”: oltre un mese di eventi tra luci, tradizioni e magia

L’avvio è fissato per mercoledì 3 dicembre alle 17.30 in Piazza Umberto I, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale.

È la magia del Natale, con le sue luci, i profumi e l’atmosfera sospesa tra stupore e tradizione, ad aprire ufficialmente la nuova edizione de “L’Incanto del Natale”, la rassegna che per più di un mese animerà Vico Equense con appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Un programma ricchissimo che spazia dal gusto agli spettacoli, dal folklore alla solidarietà.

Tra gli eventi più attesi, il Villaggio di Babbo Natale, i Mercatini e il Vico Fun Village dal 12 dicembre al 6 gennaio in piazzale Siani, senza dimenticare i Giardini Incantati della SS. Trinità e gli spettacoli itineranti dell’Art & Fun, dedicati ai più piccoli.

Torna anche il trenino turistico del Monte Faito, che accompagnerà cittadini e visitatori lungo un percorso tra presepi artigianali e allestimenti realizzati dalle attività del territorio, in un viaggio tra creatività e tradizioni antiche.

In programma anche mostre, concerti, iniziative culturali e la grande festa di Capodanno in piazza, seguita dal Concerto di Capodanno. A chiudere la rassegna, come da tradizione, sarà la storica sfilata delle Pacchianelle, giunta alla sua 115ª edizione, uno degli appuntamenti più identitari e suggestivi della città.

«Abbiamo costruito un calendario ricco e curato – afferma il sindaco Giuseppe Aiello – con l’obiettivo di rendere questo Natale davvero speciale. È un periodo che richiama il calore degli affetti, la gioia delle piccole cose e la bellezza dello stare insieme. Viviamo queste feste con il cuore aperto, lasciandoci incantare come bambini».