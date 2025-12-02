Afragola, maxi sequestro: 205mila euro, orologi di lusso e pistole nel blitz dei Carabinieri

Una famiglia del rione Salicelle finisce al centro di un’operazione dei Carabinieri con un maxi sequestro tra denaro contante, armi e beni di lusso.

La Tenenza di Arzano, insieme ai militari di Afragola, ha effettuato un blitz notturno in un’abitazione occupata da cinque persone: una donna di 72 anni, i suoi tre figli di 52, 44 e 41 anni, e la compagna 28enne del 44enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti rapine.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 204mila euro in contanti, sei orologi Rolex e 21 carte di credito e bancomat.

L’operazione si è estesa anche alle aree comuni del palazzo: nel sottoscala, a carico di ignoti, è stata trovata una pistola Glisenti Brescia con matricola abrasa, accompagnata da 15 proiettili calibro 44 e 38 proiettili calibro 38.

Nel corso delle perquisizioni anche nell’abitazione della 28enne, i militari hanno sequestrato 1.630 euro in contanti, una pistola BBM senza matricola, due proiettili calibro 6.35 e un coltello di 11 centimetri.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per stabilire un eventuale collegamento con fatti di sangue o altri reati. Le indagini dei Carabinieri di Arzano proseguono per ricostruire la piena dinamica della vicenda.