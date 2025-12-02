Agro nocerino, maxi-sequestro di droga: 45enne arrestato con 38 chili di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina

Le ricerche si sono estese anche al terreno retrostante la casa, dove è stata rinvenuta una vera e propria scorta di droga.

Un’operazione congiunta della Squadra Mobile di Salerno e del GICO/GOA della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un 45enne dell’Agro nocerino sarnese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz

Gli investigatori, supportati dalle unità cinofile del Gruppo di Salerno della Guardia di Finanza, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Le ricerche si sono estese anche al terreno retrostante la casa, dove è stata rinvenuta una vera e propria scorta di droga:

oltre 37 chilogrammi di hashish , confezionati in panetti;

più di 600 grammi di cocaina.

L’ingente quantitativo, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto generare introiti fino a 250 mila euro.

L’arresto e i provvedimenti

Il 45enne è stato fermato e, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, condotto in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la misura degli arresti domiciliari fuori dalla Campania.

Le indagini proseguono per ricostruire la rete di distribuzione e verificare eventuali ulteriori responsabilità.