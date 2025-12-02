Angri, scuola “Don Enrico Smaldone” chiusa il 3 dicembre per lavori sulla rete elettrica: ecco le strade interessate

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Enrico Smaldone”, plesso di via Stabia ad Angri, resterà chiuso mercoledì 3 dicembre 2025 a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica prevista dalle 9 alle 16 per consentire interventi di manutenzione sulla rete.
Le strade interessate dall’interruzione
Lavori e sospensione dell’energia elettrica riguarderanno le seguenti vie:
Via Stabia (civici dal 47 al 59, 6-8, 12, 6F)
Via Leonardo Da Vinci, n. 7
Via Michelangelo Buonarroti, n. 9
Via Dei Goti
Le motivazioni
“La chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico durante i lavori sulla rete elettrica”, ha dichiarato il sindaco Cosimo Ferraioli, confermando la decisione dell’amministrazione comunale.