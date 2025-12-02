Angri, scuola “Don Enrico Smaldone” chiusa il 3 dicembre per lavori sulla rete elettrica: ecco le strade interessate

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Enrico Smaldone”, plesso di via Stabia ad Angri, resterà chiuso mercoledì 3 dicembre 2025 a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica prevista dalle 9 alle 16 per consentire interventi di manutenzione sulla rete.

Le strade interessate dall’interruzione

Lavori e sospensione dell’energia elettrica riguarderanno le seguenti vie:

Via Stabia (civici dal 47 al 59, 6-8, 12, 6F)

Via Leonardo Da Vinci, n. 7

Via Michelangelo Buonarroti, n. 9

Via Dei Goti

Le motivazioni

“La chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico durante i lavori sulla rete elettrica”, ha dichiarato il sindaco Cosimo Ferraioli, confermando la decisione dell’amministrazione comunale.