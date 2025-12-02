Furore, via ai lavori di somma urgenza dopo la frana: la Regione autorizza il contributo

La Regione Campania ha dato il via libera al finanziamento necessario per le opere immediatamente indispensabili a rimuovere il pericolo e a mettere in sicurezza l’area.

Sono partiti questa mattina – meteo permettendo – gli interventi di somma urgenza sulla parete rocciosa di Furore dove, lo scorso 21 novembre, si era verificata una pericolosa caduta massi. La Regione Campania ha dato il via libera al finanziamento necessario per le opere immediatamente indispensabili a rimuovere il pericolo e a mettere in sicurezza l’area.

I tecnici specializzati sono al lavoro per la bonifica del costone e la verifica della stabilità, operazioni fondamentali per consentire la riapertura in condizioni di sicurezza e per tutelare cittadini, attività commerciali e l’intero territorio.

Il commento del sindaco Milo

Soddisfazione da parte del primo cittadino Giovanni Milo, che ha espresso gratitudine verso gli uffici regionali:

“Ringraziamo la Regione Campania, la Direzione Generale della Protezione Civile e gli Uffici Territoriali del Genio Civile, in particolare i funzionari delle sedi di Napoli e Salerno, per la tempestività e la professionalità con cui hanno riconosciuto l’urgenza dell’intervento. L’obiettivo – sottolinea il sindaco – è ripristinare quanto prima la sicurezza dell’area e garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, oltre a ristabilire la normalità per residenti, lavoratori e tutte le categorie coinvolte.”

Milo ha inoltre rivolto un ringraziamento alla responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e alla Polizia Municipale per il supporto operativo nelle fasi preliminari.