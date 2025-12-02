Ischia, l’elicottero dei Carabinieri individua maxi abuso edilizio: denunciato un 33enne

L’occhio elettronico dell’elicottero dei Carabinieri ha permesso di individuare una vasta opera edilizia abusiva sulla sommità del promontorio di Punta Imperatore, nel territorio di Forio, sull’isola d’Ischia.

Durante un sorvolo di controllo, i militari hanno notato una palazzina in avanzata fase di costruzione in una zona sottoposta a rigidi vincoli paesaggistici e sismici. La segnalazione è stata immediatamente inoltrata alla pattuglia della stazione di Forio, che è intervenuta per verificare la natura dei lavori.

Gli accertamenti hanno confermato l’irregolarità dell’intero complesso edilizio. Il proprietario, un 33enne del posto, è stato denunciato mentre la struttura è stata sottoposta a sequestro.

Tra le opere realizzate senza autorizzazioni figurano un muro di cinta, una cucina esterna in muratura, un seminterrato, una scala di accesso, un’area adibita a parcheggio e un deposito. Un intervento congiunto che conferma l’importanza del monitoraggio aereo nelle attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo.