Maiori, bimba di due anni si ferisce al micronido: amputata una falange. Indagini dei Carabinieri

Momenti di grande paura in un micronido comunale di Maiori, dove una bambina di appena due anni ha riportato la parziale amputazione della falange dell’indice della mano destra in seguito a un grave incidente avvenuto all’interno della struttura.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe chiusa accidentalmente la mano nella porta del bagno, procurandosi una ferita molto seria. Le educatrici sono intervenute immediatamente e hanno avvisato il padre, che a sua volta ha allertato il 118.

La bambina è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I medici non escludono la possibilità di esiti permanenti alla mano.

La denuncia dei genitori

Sotto choc, i genitori hanno presentato formale denuncia, lamentando anche un presunto ritardo nella richiesta di soccorso. Toccherà ora alle autorità verificare tempi, modalità e responsabilità dell’accaduto.

Le indagini

I Carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e valutare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del micronido, che era stato inaugurato nel 2023 grazie a fondi regionali per circa un milione di euro.

La comunità è sconvolta per l’accaduto e si attende di comprendere se si sia trattato di una tragica fatalità o se emergano eventuali criticità nella gestione della struttura.