Maltempo in Campania: miglioramenti già da mercoledì

Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo rapidamente la Campania, portando un peggioramento delle condizioni meteo anche sull’area di Salerno. La giornata di martedì sarà segnata da piogge, rovesci e temporali localmente intensi, intervallati solo da brevi e temporanee schiarite. A confermarlo è l’esperto di 3BMeteo, Carlo Migliore.

La tendenza dei prossimi giorni

Secondo le previsioni, a partire da mercoledì è atteso un netto miglioramento, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento tornerà tra giovedì e il fine settimana, ma senza rischi di nuove precipitazioni.

Anche per la giornata dell’Immacolata l’atmosfera si manterrà stabile, con condizioni generalmente soleggiate.

Le temperature

Martedì è previsto un lieve calo termico, seguito da una graduale risalita nei giorni successivi. I valori rimarranno comunque in linea con le medie stagionali:

Massime tra 15 e 16°C

Minime intorno ai 9-10°C