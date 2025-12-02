Nocerina–Atletico Lodigiani, scoppia la polemica: la società molossa replica alle accuse di scarso fair-play

La Nocerina 1910 interviene con una nota ufficiale dopo il comunicato dell’Atletico Lodigiani, che aveva accusato il club rossonero di mancanza di fair-play in occasione del match disputato domenica. La società molossa respinge con decisione ogni addebito, difendendo la propria immagine e la tradizione sportiva del club.

Il caso della restituzione del pallone

Al centro della polemica ci sarebbe l’azione che ha poi portato al gol del pareggio rossonero. La Lodigiani sostiene che la Nocerina non abbia restituito il pallone dopo un presunto gesto di fair-play. Nella sua replica, la società molossa precisa però che «la rete è maturata successivamente ai fatti imputati», sottolineando come le dinamiche esatte non siano ancora del tutto chiare.

Accuse di razzismo e comportamenti antisportivi

La Nocerina denuncia inoltre comportamenti «poco sportivi» da parte dei tesserati della Lodigiani, sia in campo sia nei confronti dei tifosi molossi. In particolare, il club rossonero definisce «di cattivo gusto» alcune frasi del tecnico romano, ritenute offensive e razziste verso le città di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, pronunciate – secondo la versione dei molossi – negli spogliatoi, davanti ai dirigenti locali.

La replica sulla gestione dell’ospitalità

La società respinge con forza anche l’accusa di condotta antisportiva da parte dei dirigenti:

«Assolutamente falsa e pretestuosa» – si legge nella nota – ricordando l’impegno del club nel riportare serenità quando i dirigenti avversari si sarebbero innervositi.

La Nocerina rivendica inoltre la propria ospitalità, spiegando di aver accolto con largo anticipo i magazzinieri della Lodigiani e di aver offerto loro il pranzo, come avviene con tutte le società ospiti.

“Spogliatoio devastato”: la denuncia dei molossi

Il passaggio più duro riguarda lo stato dello spogliatoio riservato alla Lodigiani: la Nocerina denuncia ingenti danni provocati – a loro dire – da calciatori, staff tecnico e dirigenti ospiti, documentati da foto e video messi anche a disposizione del direttore di gara.

La chiusura: “Le partite finiscono al triplice fischio”

La nota si conclude con un auspicio sportivo rivolto proprio agli avversari:

«Siamo sicuri che l’Atletico Lodigiani, con il fervore agonistico mostrato in campo, saprà raggiungere gli obiettivi prefissati», ribadendo però che le gare «iniziano e finiscono al triplice fischio».