Salerno, rissa in piena movida: 15enne accerchiato e picchiato. Indagini in corso

Un complimento rivolto a una ragazza, uno sguardo interpretato male, qualche parola di troppo. Sarebbe bastato questo per far degenerare una discussione in una violenta rissa tra un gruppo di minori salernitani e alcuni giovani stranieri, nel cuore della movida di Salerno.

A pagarne le conseguenze è stato un ragazzo di 15 anni, residente in un quartiere collinare del capoluogo, finito in ospedale dopo essere stato accerchiato e picchiato dal branco. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato, sotto i portici di piazza della Libertà, zona particolarmente frequentata nei weekend.

Il giovane è stato raggiunto dai soccorsi e trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dove è stato ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria per accertamenti. È stato dimesso nella mattinata di ieri: le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha suscitato forte allarme tra residenti e famiglie.

Sulla rissa indagano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salerno e i militari della Stazione Salerno Duomo, impegnati a ricostruire responsabilità e identità dei partecipanti.