San Valentino Torio. Regionali: Strianese legge risultati e prospettive (video)

Il sindaco Strianese commenta l’esito del voto e apre la riflessione sul ruolo del centrosinistra in vista delle politiche 2027.

Analisi del voto

È stata premiata la continuità. Così esordisce il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, commentando i risultati delle ultime elezioni regionali e, in particolare, quelli relativi alla coalizione che ha sostenuto Fico. Per il primo cittadino, l’esito conferma la validità del percorso amministrativo e la fiducia di una parte significativa della comunità.

Uno sguardo alle politiche del 2027

Sulla base dei dati usciti dalle urne, lo sguardo si proietta già verso il 2027. Secondo Strianese, nell’agro nocerino sarnese — e soprattutto nell’area di centrosinistra — è necessario un cambio di paradigma politico: individuare una figura collegiale in grado di rappresentare il territorio, ascoltarne le istanze e tradurle in una proposta coerente, capace di unire e non disperdere energie e consenso.

La Diocesi Nocera Sarno presenta il grande presepe Vaticano (video)