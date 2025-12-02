Scafati sotto choc: svaligiata un’attività commerciale, rubata anche la cassetta delle offerte per gli oncologici

Vetrina sfondata e danni ingenti: i malviventi non hanno risparmiato nemmeno le donazioni destinate ai pazienti oncologici. Indagano i carabinieri.

Redazione
Colpo nella notte in via Passanti: un’attività commerciale della città è stata svaligiata da ladri senza scrupoli.

A dare notizia dell’episodio è stato Franco Emilio Borrelli ieri pomeriggo, evidenziando l’assoluta gravità del furto, sia per il danno materiale che per l’offesa arrecata a una causa benefica.

I malviventi hanno sfondato la vetrina con arnesi da scasso, devastando l’ingresso e danneggiando scaffali e merce all’interno del negozio.

Tra gli oggetti rubati, anche la cassetta delle offerte destinate a un’associazione oncologica, gesto che ha suscitato indignazione e sconcerto nella comunità locale.

Le indagini sono state subito avviate dai carabinieri della locale tenenza, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di sorveglianza per risalire agli autori del colpo.

