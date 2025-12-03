Aeroporto di Salerno, l’allarme: “Rotte e passeggeri in calo, servono interventi immediati”

A denunciarlo sono rappresentanti del territorio che segnalano da mesi una contrazione significativa di rotte, voli e passeggeri, a fronte di appelli rimasti senza risposte.

Preoccupazione crescente per il futuro dell’Aeroporto di Salerno. A denunciarlo sono rappresentanti del territorio che segnalano da mesi una contrazione significativa di rotte, voli e passeggeri, a fronte di appelli rimasti senza risposte.

Secondo quanto evidenziato, le carenze infrastrutturali — dalla capacità dell’aerostazione ai collegamenti ancora insufficienti — non giustificano da sole il trend negativo registrato negli ultimi mesi. La vera criticità, sostengono, è l’assenza di un piano di marketing internazionale capace di sostenere il traffico aereo e attrarre nuovi flussi.

“Lo chiediamo da tre anni: lo scalo andava promosso nei Paesi da cui partono le rotte verso Salerno. Ora è urgente programmare questa azione per i prossimi anni, altrimenti assisteremo a un ulteriore indebolimento dell’infrastruttura”, sottolineano.

Il messaggio è chiaro: nessun finanziamento generico potrà sostenere davvero il turismo in provincia di Salerno senza un piano concreto che valorizzi l’aeroporto, considerato il principale motore di sviluppo del territorio.

Da qui l’ennesimo appello agli enti pubblici, ai soggetti economici e al gestore dello scalo affinché si agisca con rapidità e visione: “Ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare. Serve una strategia, e serve adesso”.