Agro nocerino, nove persone a processo: accuse di falsi incidenti per truffare l’assicurazione

Secondo gli inquirenti, gli imputati – provenienti da diversi comuni dell’Agro, tra cui Nocera, Pagani, Scafati e San Marzano sul Sarno – avrebbero organizzato una serie di sinistri stradali fittizi con il solo obiettivo di ottenere risarcimenti assicurativi non dovuti.

Nove persone residenti nell’Agro nocerino-sarnese finiranno a processo con l’accusa di danneggiamento fraudolento. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dopo la citazione diretta della Procura capitolina.

Le accuse

Gli episodi contestati presenterebbero una dinamica ricorrente: nelle denunce comparivano spesso gli stessi soggetti, sempre coinvolti in incidenti diversi ma ritenuti dagli investigatori artificiosi o mai realmente avvenuti. Le richieste di risarcimento venivano poi inviate a una compagnia assicurativa con sede a Roma.

Il processo si aprirà a gennaio, quando gli imputati dovranno rispondere alle accuse davanti al giudice.

