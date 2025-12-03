Agro nocerino, nove persone a processo: accuse di falsi incidenti per truffare l’assicurazione

Nove persone residenti nell’Agro nocerino-sarnese finiranno a processo con l’accusa di danneggiamento fraudolento. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dopo la citazione diretta della Procura capitolina.
Le accuse
Secondo gli inquirenti, gli imputati – provenienti da diversi comuni dell’Agro, tra cui Nocera, Pagani, Scafati e San Marzano sul Sarno – avrebbero organizzato una serie di sinistri stradali fittizi con il solo obiettivo di ottenere risarcimenti assicurativi non dovuti.
Gli episodi contestati presenterebbero una dinamica ricorrente: nelle denunce comparivano spesso gli stessi soggetti, sempre coinvolti in incidenti diversi ma ritenuti dagli investigatori artificiosi o mai realmente avvenuti. Le richieste di risarcimento venivano poi inviate a una compagnia assicurativa con sede a Roma.
Il processo si aprirà a gennaio, quando gli imputati dovranno rispondere alle accuse davanti al giudice.