Angri. Regionali: Floriana D’Antonio cresce e rafforza il Campo Largo (video)

Il successo di Floriana D’Antonio consolida il percorso nel campo largo, aprendo a nuove strategie e responsabilità politiche condivise.

Floriana D’Antonio cresce e rafforza il campo largo. L’exploit alle regionali apre nuovi scenari politici

L’esordio politico

Angri. Si affaccia da neofita alla politica Floriana D’Antonio, che alle ultime regionali, con il Partito Socialista, ottiene un’affermazione di tutto rispetto. Un risultato che supera le aspettative e che la proietta tra le nuove figure da osservare con interesse nel panorama locale.

Prospettive future

Sulla scorta di questo risultato si guarda già oltre, con l’obiettivo di compattare il campo largo e con rinnovata soddisfazione. La D’Antonio viene percepita come una voce fresca e determinata, capace di contribuire alla costruzione di un percorso politico più ampio e inclusivo.

