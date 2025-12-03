Campania fortunata: vincite per 90mila euro al 10eLotto tra Cava de’ Tirreni e Avellino

La fortuna fa tappa in Campania con il 10eLotto. Nel concorso del 2 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati vinti complessivamente 90mila euro nella regione.
Il colpo più ricco è stato registrato a Cava de’ Tirreni, in via Eduardo De’ Filippis, dove un fortunato giocatore ha centrato un 7 Doppio Oro, portando a casa 60mila euro.
Altri 30mila euro sono stati vinti ad Avellino, in viale Italia, grazie a un 6 Doppio Oro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 31,6 milioni di euro in premi in tutta Italia, contribuendo a un totale di oltre 3,6 miliardi di euro assegnati dall’inizio del 2025.