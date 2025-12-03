Campania, Trenitalia assume: nove nuovi capitreno prestano giuramento a Napoli

Cresce ancora l'organico del Regionale Trenitalia in Campania. Nella sede del Comune di Napoli, a Palazzo San Giacomo, nove nuovi capitreno – sei ragazze e tre ragazzi tra i 20 e i 27 anni – hanno prestato giuramento, passo indispensabile per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale.

Cresce ancora l’organico del Regionale Trenitalia in Campania. Nella sede del Comune di Napoli, a Palazzo San Giacomo, nove nuovi capitreno – sei ragazze e tre ragazzi tra i 20 e i 27 anni – hanno prestato giuramento, passo indispensabile per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale.

I giovani, provenienti da diverse province campane e tutti diplomati, hanno completato un percorso formativo intenso, in aula e a bordo treno, con focus su sicurezza, accoglienza, gestione dei viaggiatori e informazione al pubblico. La formazione pratica li ha visti affiancati da capitreno esperti.

Tra pochi giorni inizieranno a lavorare sui treni regionali della Campania, garantendo assistenza ai passeggeri, controllo dei titoli di viaggio e sorveglianza sulla regolarità della circolazione.

Negli ultimi tre anni Trenitalia ha assunto 160 nuove unità tra macchinisti e capitreno, in un importante processo di ricambio generazionale che accompagna il rinnovo della flotta regionale: sono già 32 i nuovi treni in servizio in Campania, con altri otto convogli attesi nel 2026 in base al Contratto di Servizio con la Regione.

Una crescita che rappresenta un’opportunità concreta per tanti giovani del territorio e un passo avanti per migliorare la qualità del trasporto regionale.