Castellabate si accende per il Natale: mercatini, spettacoli e un mese di eventi fino all’Epifania

L’atmosfera natalizia avvolge il Cilento e Castellabate si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi dell’anno con un ricco calendario di appuntamenti in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio. Un cartellone pensato dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni locali, con iniziative dedicate a bambini, famiglie, residenti e turisti.

Tra gli eventi più attesi tornano i Mercatini di Natale al Borgo, che animeranno il capoluogo con artigianato, stand gastronomici, musica e prodotti tipici nelle giornate del 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre, dalle 10 alle 22. Previsti inoltre spettacoli itineranti, attività culturali e momenti pensati per i più piccoli, distribuiti nelle diverse frazioni del territorio, come riporta “SalernoToday“.

Grande attesa anche per la seconda edizione del Capodanno in Piazza Lucia, che accompagnerà cittadini e visitatori verso il nuovo anno con musica e animazione.

«Abbiamo costruito un Natale che fosse davvero per tutti – ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo – unendo tradizioni e nuove iniziative per rendere ancora più vivo e accogliente il nostro borgo. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi la bellezza di questo periodo».