Cava de’ Tirreni, ladri in azione: cittadino pubblica le immagini sui social

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove un residente ha denunciato sui social la presenza di ladri all’interno della propria abitazione. L’episodio si è verificato intorno alle 16:37: i malviventi sarebbero entrati passando dal garage, riuscendo poi a forzare una finestra che affaccia sul balcone.

Una volta dentro, i ladri avrebbero rovistato in diversi ambienti della casa, aprendo armadi e mobili alla ricerca di oggetti di valore. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portar via qualcosa.

Il proprietario, profondamente scosso dall’accaduto, ha lanciato un appello alla comunità invitando a prestare la massima attenzione: «Oggi non ci si sente più al sicuro neppure nella propria abitazione», ha scritto nel suo messaggio.