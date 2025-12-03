Center World, tra nuovi sapori e tecnologia: arriva il primo bowling “immersivo” di Salerno

Un viaggio tra culture, gusti e intrattenimento: è questa la filosofia del nuovo Center World, che continua ad ampliare la propria offerta trasformando lo spazio in un vero polo di esperienze, più che in un semplice luogo dove mangiare o trascorrere il tempo libero.

Tra le novità, spicca il nuovissimo ristorante venezuelano, che porta a Salerno sapori intensi e tradizioni gastronomiche poco conosciute, arricchendo ulteriormente il mosaico culinario del Center.

Accanto a questa proposta si conferma un punto di riferimento il Center Café, pensato per accompagnare ogni momento della giornata: caffetteria, colazioni proteiche, aperitivi, pizze in teglia, rosticceria e snack veloci, perfetti tra un impegno e l’altro. Per chi cerca invece qualcosa di semplice ma appagante, Cotto&Mangiato offre panini, piatti comfort food e soluzioni più leggere adatte a tutti.

La grande novità: un bowling come non si era mai visto

Proprio quando sembra che il Center World abbia già dato tutto, arriva l’annuncio destinato a rivoluzionare l’intrattenimento cittadino: a breve aprirà un bowling completamente nuovo, un format inedito per Salerno.

Non si tratta della classica sala con corsie tradizionali: qui gioco e tecnologia si fondono in un’unica esperienza. L’ambiente è immersivo, le corsie interagiscono con scenografie digitali e realtà virtuale, trasformando la partita in vere e proprie sfide dinamiche. Un bowling multisensoriale, pensato per sorprendere tanto gli adulti quanto i più giovani.

Un luogo che cresce, cambia e continua a stupire

Il Center World è stato immaginato come uno spazio in evoluzione continua, capace di rinnovarsi e proporre sempre nuove idee. Nei progetti futuri rientrano attività culturali, laboratori creativi, format per famiglie, aree di aggregazione e nuovi servizi pensati per migliorare la quotidianità dei visitatori.

Un invito a vivere il tempo in modo diverso: non lasciarlo scorrere, ma trasformarlo in un’occasione, un incontro, una scoperta.

L’inaugurazione ufficiale del Center World è prevista per giovedì 4 dicembre alle ore 18.30.