Ruggi di Salerno. I Giovani Imprenditori donano un dispositivo per la sedazione cosciente

Un gesto concreto a sostegno della sanità pubblica. Ieri mattina i Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno hanno donato un dispositivo MasterFlux-Tecno Gaz per la sedazione cosciente alla U.O.C. di Odontostomatologia del Presidio Ospedaliero “Ruggi d’Aragona”.

L’iniziativa è il risultato di una raccolta fondi promossa dai Giovani Imprenditori attraverso una serata di beneficenza organizzata durante la presidenza di Marco Gambardella e portata a termine sotto la guida dell’attuale presidente Vincenzo Iennaco, con il supporto della Fondazione della Comunità Salernitana ETS.

A ricevere i giovani industriali sono stati il prof. Massimo Amato, la dott.ssa Laura Sisalli, il dott. Mario Caggiano, la dott.ssa Michela Scorziello e il dott. Salvatore Argentino.

Il nuovo dispositivo sarà utilizzato per trattamenti odontoiatrici in sedazione cosciente, particolarmente utile per pazienti con disabilità psico-motorie che non possono essere curati con le tecniche tradizionali.

«Siamo felici di aver mantenuto la promessa fatta – ha dichiarato il past president Marco Gambardella – Questo è ciò che caratterizza i giovani imprenditori: realizzare iniziative concrete e utili al territorio».

Sulla stessa linea il presidente Vincenzo Iennaco: «Crediamo nella funzione sociale dell’impresa. Continueremo a collaborare con enti e istituzioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto di chi attraversa momenti difficili per motivi di salute».

Un contributo importante che rafforza il legame tra mondo produttivo e comunità, in nome della solidarietà e del miglioramento dei servizi sanitari.