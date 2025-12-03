Mercatini di Natale: i 12 più suggestivi d’Italia da visitare nel periodo delle feste

Con l’arrivo di dicembre, borghi e città italiane si trasformano in piccoli villaggi luminosi, profumati di spezie e addobbati a festa.

Con l’arrivo di dicembre, borghi e città italiane si trasformano in piccoli villaggi luminosi, profumati di spezie e addobbati a festa. I mercatini di Natale tornano a essere una tappa irrinunciabile per chi vuole respirare tutta la magia delle feste, acquistare prodotti artigianali e scoprire sapori tipici del territorio.

Ecco una selezione dei dodici mercatini più affascinanti del Paese, dal Nord al Sud.

1. Gubbio – Umbria

In Piazza Quaranta Martiri prende vita uno dei mercatini più caratteristici dell’Italia centrale, con stand in legno, artigianato locale, specialità gastronomiche e attrazioni per bambini come la tradizionale Giostra Incantata.

2. Milano – Lombardia

Il capoluogo lombardo indossa le luci del Natale già da inizio dicembre. In Piazza Duomo si snoda il grande mercatino con decine di casette dedicate a cibo, manufatti e idee regalo. Immancabile anche il Villaggio di Natale ai Giardini Montanelli.

3. Bolzano – Trentino Alto Adige

Uno dei mercatini più celebri d’Italia: parte da Piazza Walther e attraversa le vie del centro con oltre 90 casette. Atmosfera alpina, prodotti artigianali, gastronomia tradizionale e decorazioni in legno rendono unica la visita.

4. Santa Maria Maggiore – Piemonte

Nel cuore della Val Vigezzo, dal 6 all’8 dicembre, prende forma un mercatino molto noto anche all’estero: più di 200 chalet e decine di produttori enogastronomici, con tutto il borgo illuminato e addobbato dai residenti.

5. Montepulciano – Toscana

Il centro storico si trasforma in un vero Castello di Babbo Natale. Le bancarelle popolano Piazza Grande e le vie vicine, tra artigianato, pony per bambini e degustazioni sulla suggestiva Christmas Terrace.

6. Lucca – Toscana

Già da fine novembre la città si anima di luci e allestimenti. In Piazza Napoleone e Piazza San Frediano si trovano stand natalizi tra oggetti fatti a mano, prodotti locali ed eventi dedicati alle famiglie.

7. Bologna – Emilia-Romagna

La storica Fiera di Santa Lucia, sotto il Portico dei Servi in Strada Maggiore, è un appuntamento amatissimo: 35 bancarelle tra presepi, decorazioni e articoli artigianali.

8. Modena – Emilia-Romagna

La città ospita diversi mercatini, tra cui il prestigioso appuntamento in Sant’Eufemia. In Piazza Matteotti invece il MAAM presenta il meglio del’artigianato artistico: ceramiche, sculture, gioielli, lampade e opere originali.

9. Macerata – Marche

Un ricco programma di mercatini, laboratori e attività creativi caratterizza l’iniziativa Macerata per Natale, con eventi continui per grandi e piccoli in tutto il centro storico.

10. Borgo Egnazia – Puglia

Nei weekend di dicembre, le viuzze del borgo si riempiono di botteghe artigiane, degustazioni e prodotti tipici. Un mercatino elegante e suggestivo, perfetto per chi ama un’atmosfera più raccolta.

11. Alberobello – Puglia

La capitale dei Trulli propone due grandi eventi: We Are in Trulli, con mercatini e pista di pattinaggio, e il LiFe Light Festival, un percorso artistico luminoso con installazioni internazionali.

12. Matera – Basilicata

Dal 4 al 28 dicembre, Piazza Vittorio Veneto ospita il Christmas Village con mercatini, spettacoli, laboratori e attrazioni per bambini. Attesissimo anche il Presepe Vivente nei Sassi, una delle esperienze più magiche del periodo natalizio.