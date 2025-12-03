Napoli, tenta il borseggio di una turista in Via Toledo: arrestato dopo un inseguimento

Via Toledo, cuore pulsante dello shopping napoletano, la sera si trasforma in un flusso continuo di turisti in cerca di ristoranti, svago e selfie. Tra loro, però, ieri c’era anche chi non era lì per godersi la città.
I. F., 40 anni, cittadino tunisino, avrebbe adocchiato una turista tedesca intenta a osservare le vetrine. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l’uomo sarebbe riuscito a infilare nuovamente la mano nella tasca del giubbotto della donna, sfilandole il cellulare.
A notare la scena un maresciallo del Nucleo Operativo Vomero, fuori servizio e in passeggiata con la famiglia. Il militare si è avvicinato per bloccare il borseggiatore, che però ha reagito con violenza colpendolo con una gomitata prima di tentare la fuga, abbandonando la refurtiva.
Ne è nato un inseguimento di alcune centinaia di metri lungo la strada affollata. Il maresciallo, supportato da due agenti della Polizia Locale allertati dal trambusto, è riuscito infine a bloccare il 40enne.
L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.