Napoli, tenta il borseggio di una turista in Via Toledo: arrestato dopo un inseguimento

Il ladro, un 40enne tunisino, colpisce un maresciallo fuori servizio che lo aveva notato. Fermato dopo una fuga tra la folla grazie all’intervento della Polizia Locale.

Via Toledo, cuore pulsante dello shopping napoletano, la sera si trasforma in un flusso continuo di turisti in cerca di ristoranti, svago e selfie. Tra loro, però, ieri c’era anche chi non era lì per godersi la città.

I. F., 40 anni, cittadino tunisino, avrebbe adocchiato una turista tedesca intenta a osservare le vetrine. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, l’uomo sarebbe riuscito a infilare nuovamente la mano nella tasca del giubbotto della donna, sfilandole il cellulare.

A notare la scena un maresciallo del Nucleo Operativo Vomero, fuori servizio e in passeggiata con la famiglia. Il militare si è avvicinato per bloccare il borseggiatore, che però ha reagito con violenza colpendolo con una gomitata prima di tentare la fuga, abbandonando la refurtiva.

Ne è nato un inseguimento di alcune centinaia di metri lungo la strada affollata. Il maresciallo, supportato da due agenti della Polizia Locale allertati dal trambusto, è riuscito infine a bloccare il 40enne.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.