Nocera Inferiore, incidente nella notte in via Fava: residenti esasperati “Strade come piste di Formula 1”

Ancora un incidente nella notte a Nocera Inferiore, questa volta in via Fava, dove l’alta velocità avrebbe causato il danneggiamento dei paletti del marciapiede. A segnalarlo è un residente della zona, che denuncia l’ennesimo episodio legato alla guida pericolosa in una strada già più volte teatro di sinistri.

Secondo la prima ricostruzione, un’auto avrebbe imboccato la strada a velocità sostenuta, finendo per abbattere i dissuasori pedonali. Un boato improvviso ha svegliato diversi abitanti della zona.

La denuncia dei residenti

«È l’ennesima follia – racconta un cittadino – queste strade vengono scambiate per una pista di Formula 1. Non se ne può più. E se in quel momento ci fosse stato un pedone? O un bambino? Parliamo di tragedie annunciate. È assurdo non sentirsi al sicuro nella propria città», come riporta “SalernoToday“.

L’uomo sottolinea anche come spesso lui e altri residenti sostino proprio in quel punto prima di rientrare a casa: «Quante volte ci fermiamo lì con gli amici? È ora di fermare questi bruciati. Serve rispetto, serve controllo, serve sicurezza. Ora!».

Cresce dunque la richiesta di maggiori controlli e di interventi strutturali per mettere in sicurezza la strada, dove l’alta velocità è ormai una costante preoccupante.