Nocera Inferiore, un 66enne coinvolto nell’inchiesta su Liberty Lines: scattano misure cautelari

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Lines, la compagnia che gestisce i collegamenti marittimi veloci con le isole minori. La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza del gip che dispone misure cautelari nei confronti di diversi dirigenti dell’azienda, accusati – a vario titolo – di truffa ai danni dello Stato, corruzione e frode nell’esecuzione di un servizio pubblico.

Per alcuni funzionari sono stati applicati il divieto di dimora in due comuni siciliani e l’interdizione temporanea da incarichi direttivi, nell’ambito di un’indagine che punta a fare chiarezza sulla gestione tecnica e documentale della flotta.

Il coinvolgimento del 66enne di Nocera Inferiore

Tra gli indagati compare anche un 66enne di Nocera Inferiore, figura di vertice della compagnia, ritenuto dagli inquirenti parte del sistema gestionale finito sotto accusa. Secondo l’ipotesi investigativa, insieme ad altri dirigenti avrebbe avuto un ruolo nelle presunte irregolarità relative allo stato degli aliscafi e alla rendicontazione delle attività richieste dai contratti pubblici.

L’indagine avrebbe infatti fatto emergere un meccanismo volto a occultare avarie e problematiche tecniche delle unità veloci, con documenti giudicati dagli investigatori non veritieri. Tutto ciò avrebbe consentito a Liberty Lines di continuare a percepire i contributi pubblici previsti, evitando penali e riduzioni economiche.

Le verifiche avrebbero inoltre documentato condizioni di forte usura e degrado su alcuni mezzi, con potenziali rischi per passeggeri e personale marittimo.

Sequestro da 184 milioni di euro

Il gip ha anche confermato il sequestro preventivo dell’intero compendio aziendale di Liberty Lines: immobili, terreni, navi, impianti, mezzi, crediti e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 184 milioni di euro.

Per garantire la continuità dei collegamenti con le isole minori, la gestione temporanea dell’azienda è stata affidata a tre amministratori giudiziari.

L’indagine proseguirà nelle prossime settimane. Per tutti gli indagati, incluso il dirigente nocerino, resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.