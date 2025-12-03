Nutrire il Futuro: ad Angri un incontro sull’alimentazione nelle attività ludiche, motorie e sportive

Sarà un pomeriggio con l’unico obiettivo di approfondimento, formazione e confronto dedicato al ruolo centrale dell’alimentazione nelle attività ludiche, motorie e sportive.
A introdurre l’evento saranno Matteo Testa e Gianluca Cisale, affiancati dai preparatori Leo Testa e Valerio Salzano in collaborazione con il dott. Christian Montella, nell’ambito del progetto “Risorse che generano valore”, volto a promuovere una cultura sportiva più consapevole ed educativa.
Aprirà i lavori l’intervento istituzionale di Salvatore Mercurio, Assessore allo Sport, che sottolineerà l’importanza di investire nel benessere dei giovani attraverso percorsi formativi integrati.
A seguire, spazio ai contributi tecnici degli specialisti invitati:
• Sara Bove, biologa nutrizionista
• Carlo Altamura, pedagogista
• Vincenzo Gallo, gastroenterologo
Gli esperti offriranno un’analisi multidisciplinare su come una corretta alimentazione influenzi la crescita, la performance sportiva e l’equilibrio psicofisico dei giovani atleti.
Non solo teoria, ma anche consigli pratici per famiglie, allenatori ed educatori, in un contesto che unisce scienza, sport e pedagogia.
L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la diffusione di una cultura sportiva più attenta ai bisogni complessivi dei ragazzi, consolidando il ruolo delle realtà locali nella promozione di benessere e formazione.