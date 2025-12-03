Pompei, mani robotiche e intelligenza artificiale ricompongono gli affreschi perduti

Prende vita RePAIR, un progetto internazionale che utilizza robotica avanzata e intelligenza artificiale per ricomporre gli affreschi distrutti dall’eruzione del Vesuvio e, secoli dopo, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Nei laboratori allestiti all’interno della Casina Rustica negli scavi di Pompei, tecnologia e archeologia lavorano fianco a fianco per riportare alla luce frammenti di storia sepolti da secoli. È qui che prende vita RePAIR, un progetto internazionale che utilizza robotica avanzata e intelligenza artificiale per ricomporre gli affreschi distrutti dall’eruzione del Vesuvio e, secoli dopo, dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Le mani robotiche che “sentono” la fragilità degli affreschi

Cuore del sistema sono due mani artificiali, chiamate soft-end, progettate per afferrare i frammenti senza esercitare pressione eccessiva.

«Sono mani capaci di una presa soffice, controllata al millimetro», spiegano i ricercatori. «Gli affreschi sono estremamente fragili, e la sfida è manipolarli senza creare ulteriori danni».

Dalla digitalizzazione al puzzle: l’IA ricostruisce la storia

Il processo si articola in più fasi:

1. Digitalizzazione dei frammenti e creazione di un enorme database.

2. Analisi tramite intelligenza artificiale, capace di riconoscere forme, bordi e pigmenti per suggerire le possibili ricomposizioni.

3. Assemblaggio fisico affidato al robot, che ricolloca ogni pezzo con precisione millimetrica.

È un vero e proprio puzzle da migliaia di tessere:

10.000 frammenti provengono dalla Casa dei Pittori al Lavoro;

400 pezzi sono custoditi nelle cassette recuperate dalla Scuola Armaturarum (o Domus dei Gladiatori), crollata nel 2010.

Un progetto costruito sul dialogo tra macchina e archeologo

Uno dei punti di forza di RePAIR è la sua natura interdisciplinare.

«Il sistema non sostituisce gli archeologi: dialoga con loro», sottolineano i coordinatori. «Le tecnologie suggeriscono, gli esperti scelgono. È un lavoro corale».

Al progetto partecipano università e centri di ricerca italiani e internazionali, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei.

Obiettivo: tutela, conservazione e nuova fruizione

Oltre alla ricomposizione degli affreschi, RePAIR mira a sviluppare strumenti utili anche per la tutela del patrimonio, la conservazione nel lungo periodo e la fruibilità da parte del pubblico.

«Partiamo dalle esigenze di protezione dei manufatti», spiegano dal Parco, «ma guardiamo anche alla possibilità di renderli nuovamente accessibili, grazie a tecnologie che aprono strade prima impensabili».