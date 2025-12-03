Poste Italiane avvia nuove assunzioni: selezioni aperte per portalettere in 14 province

Poste Italiane apre una nuova campagna di assunzioni per portalettere, con contratti a tempo determinato destinati a rafforzare l’organico in diverse aree del Centro-Nord. Le posizioni disponibili riguardano 14 province: Belluno, Bolzano, Como, Firenze, Grosseto, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Prato, Reggio Emilia, Trento, Varese e Venezia.
Sebbene i candidati possano indicare una sola preferenza territoriale, la sede finale sarà assegnata in base alle esigenze operative dell’azienda.
Requisiti per partecipare
La selezione è aperta anche a chi non possiede esperienza pregressa, purché in possesso di una patente di guida valida e di un titolo di studio con punteggio minimo:
-
Diploma con votazione ≥ 70/100, oppure
-
Laurea triennale o magistrale con almeno 102/110.
La candidatura deve essere inviata online entro l’8 dicembre 2025.
Come si svolge la selezione
L’iter prevede tre fasi:
-
Test attitudinale online
-
Prova pratica di guida di un motomezzo 125cc “a pieno carico”.
-
Colloquio finale conoscitivo.
Consigli utili
Gli esperti raccomandano di:
-
controllare anche la cartella Spam per non perdere la convocazione ai test;
-
allenarsi con quiz di logica prima della prova online;
-
fare pratica di guida con uno scooter pesante per arrivare preparati alla prova tecnica;
-
dimostrare flessibilità, puntualità e disponibilità ai turni durante il colloquio.
Come candidarsi
La domanda va inviata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Poste Italiane, registrandosi al portale e caricando il proprio CV aggiornato.
Una nuova opportunità per molti giovani e non solo, in un settore che continua a rinnovarsi e a cercare figure affidabili per garantire un servizio essenziale ai cittadini.