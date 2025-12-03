Poste Italiane avvia nuove assunzioni: selezioni aperte per portalettere in 14 province

Poste Italiane apre una nuova campagna di assunzioni per portalettere, con contratti a tempo determinato destinati a rafforzare l’organico.

Da
Redazione
-

Poste Italiane apre una nuova campagna di assunzioni per portalettere, con contratti a tempo determinato destinati a rafforzare l’organico in diverse aree del Centro-Nord. Le posizioni disponibili riguardano 14 province: Belluno, Bolzano, Como, Firenze, Grosseto, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Prato, Reggio Emilia, Trento, Varese e Venezia.

Sebbene i candidati possano indicare una sola preferenza territoriale, la sede finale sarà assegnata in base alle esigenze operative dell’azienda.

Requisiti per partecipare

La selezione è aperta anche a chi non possiede esperienza pregressa, purché in possesso di una patente di guida valida e di un titolo di studio con punteggio minimo:

  • Diploma con votazione ≥ 70/100, oppure

  • Laurea triennale o magistrale con almeno 102/110.

La candidatura deve essere inviata online entro l’8 dicembre 2025.

Come si svolge la selezione

L’iter prevede tre fasi:

  1. Test attitudinale online

  2. Prova pratica di guida di un motomezzo 125cc “a pieno carico”.

  3. Colloquio finale conoscitivo.

Consigli utili

Gli esperti raccomandano di:

  • controllare anche la cartella Spam per non perdere la convocazione ai test;

  • allenarsi con quiz di logica prima della prova online;

  • fare pratica di guida con uno scooter pesante per arrivare preparati alla prova tecnica;

  • dimostrare flessibilità, puntualità e disponibilità ai turni durante il colloquio.

Come candidarsi

La domanda va inviata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Poste Italiane, registrandosi al portale e caricando il proprio CV aggiornato.

Una nuova opportunità per molti giovani e non solo, in un settore che continua a rinnovarsi e a cercare figure affidabili per garantire un servizio essenziale ai cittadini.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore